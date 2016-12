Résolution sur les colonies Juives : La famille Ba de Bambilor soutient l’Etat du Sénégal

La vague de soutien pour l’Etat du Sénégal, après le vote, par le Conseil de Sécurité, d'une résolution condamnant les colonies de peuplement par l'Israël dans les territoires occupés et à Jérusalem- Est continue d’affluer. Cette résolution, introduite par la Malaisie, le Venezuela, la Nouvelle Zealand et le Sénégal a valu à notre pays une levée de bouclier du Gouvernement Israélien.

Mais pour la communauté religieuse sénégalaise cela ne doit pas démoraliser notre diplomatie.

« Le peuple Palestinien mérite que tous les musulmans leur soit solidaire. Ce qu’il vit est horrible, que la bataille continue pour que ce peuple retrouve la liberté qui leur a été confisquée » a indiqué Thierno El Hadj Malick Ba, porte parole de la famille de Thierno Djibril Ba de Bambilor.

Concernant les mesures prises contre le Sénégal par l’Etat d’Israël, le chef religieux de faire savoir que le Sénégal et un pays souverain et qui n’a pas peur d’assumer ses choix. Et que les relations entre nos deux pays doivent être basées sur le respect mutuel.