Résolution des problèmes du secteur de la presse : La CAP chez le Khalife des mourides demain

Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, une délégation de la Coordination des Associations de Presse (CAP) constituée du SYNPICS, CORED, CDEPS, APPEL, URAC, CJRS, UNPJS, CTPAS) sera reçue par le Khalife général des Mourides ce vendredi 14 avril à la Résidence Khadimoul Rassoul à Touba. Cette rencontre, selon la même source, fait suite à un plan d’action initié par les grands ensembles des organisations professionnelles de la presse pour une solution concertée et structurelle des problèmes du secteur qui aujourd’hui constituent une menace pour la démocratie du Sénégal, de la liberté de la presse et particulièrement pour l’avenir de toute une profession. La note rappelle que la CAP a rencontré ce mercredi 12 avril les associations thématiques de la presse et compte prendre langue avec les organisations de la société civile et de défense des droits de l’homme le mardi 17.

Pour une bonne organisation de la marche prévue le 3 Mai prochain, une tournée dans les rédactions ainsi qu’une réunion avec les patrons de presse seront également effectuées au courant de la semaine prochaine.