Résolution de l'ONU contre la colonisation dans les territoires palestiniens occupés : L’APD de Thierno Lo félicite l’Etat du Sénégal

L’APD gem sa bopp dirigé par le Ministre Thierno Lo félicite l’Etat du Sénégal pour sa position adoptée lors du conseil de sécurité des Nations Unies, en condamnant fermement l’Etat d’Israël pour ses exactions commises en terre palestinienne, par le biais de la résolution 2334 du 23 Décembre 2016.

L’APD, par le truchement de son secrétariat exécutif estime que malgré le fait que le Sénégal soit un petit pays de par sa superficie, le Sénégal est néanmoins un grand pays de par sa représentativité diplomatique et que Israël doit se conformer au droit international.

En d’autres termes, cette position ferme, de l’Etat du Sénégal qui est de se ranger du côté du droit international honore fortement notre image d’une grande République, et pose les jalons d’une diplomatie forte et respectée.





Le secrétariat exécutif