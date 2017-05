Réseau de prostituées chinoises : La cheftaine arrêtée hier à la Médina

Après le démantèlement du réseau de prostituées ukrainiennes, autrichiennes, marocaines, et mauritaniennes, la Sûreté Urbaine de Dakar, a cassé celui des Chinoises, prises ce dimanche dans une maison à la Cité Isra. Hier matin, leur patronne chinoise, qui les a fait venir à Dakar dans le but d’ouvrir une boite de nuit, a été alpaguée par le commissariat de la Médina. La dame avait confisqué selon « l’As », les documents de voyage de ses compatriotes et leur avait loué la maison à Hann.