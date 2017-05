Requêtes en nullité : Les avocats de Khalifa Sall face aux juges ce jeudi

La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar statuera, ce jeudi, au sujet des requêtes en nullité déposées par des protagonistes de l'affaire de la caisse d’avance. Me Ciré Clédor Ly et Cie feront face aux juges pour plaider la nullité d'un certain nombre d'actes de procédure, ainsi que l'annulation de la procédure enclenchée contre leur client. Le parquet général va certainement requérir le rejet des nullités de procédure. Après plaidoirie, le juge de la Chambre d'accusation mettra sa décision en délibéré pour jugement à être rendu ultérieurement.