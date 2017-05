Requête en annulation dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar : Khalifa Sall fixé sur son sort le 16 mai

Incarcéré depuis le 07 mars dernier pour détournement présumé de deniers publics dans le cadre de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Sall doit encore prendre son mal en patience pour sortir du gouffre.



La requête en annulation introduite par ses avocats devant la Cour d'appel de Dakar ne donnera pas son verdict avant le 16 mai prochain. Pour cause de nullité relative au réquisitoire du parquet de Dakar, ses conseils ainsi que ceux de de ses coïnculpés avaient jugé nécessaire de se battre pour obtenir l'annulation de la procédure. C'est jeudi dernier que l'affaire devait être plaidée mais la défense avait demandé un renvoi.



Épinglés par un rapport de l'Ige, Khalifa Sall et certains de ses collaborateurs à la municipalité de Dakar ont été inculpés pour détournement de deniers publics et placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Rebeuss.