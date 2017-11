(Reportage) Le surplus de la production agricole bissau-guinéenne trouve acquéreurs au Sénégal : Un protocole d'accord signé

A la faveur de sa dernière visite à Dakar, le président de la Guinée Bissau José Mario Vaz avait formulé le vœu de voir le surplus de la production agricole de son pays trouvé acquéreur sur le marché sénégalais. Une requête que le président du Sénégal avait prise très au sérieux. Macky Sall a instruit son ministre du Commerce, du Secteur informel d'effectuer une visite en Guinée Bissau pour trouver un accord avec son homologue bissau guinéen en vue d'une solution au problème posé par le président Vaz. Et c'est chose faite depuis ce vendredi 24 novembre.

En compagnie d'opérateurs économiques s'activant dans les produits agricoles, Alioune Sarr s'est rendu à Bissau et a décroché le jackpot. C'est le moins qu'on puisse dire. En effet, un protocole d'accord a été signé entre acheteurs sénégalais et producteurs bissau-guinéens pour la commercialisation de la patate douce, du manioc et de l'arachide. Le ministre Bissau-guinéen en charge du commerce et de la Promotion de l'entreprenariat s'est félicité du dénouement heureux connu par les travaux qui ont duré des tours d'horloge.

Moussa Ndao est l'un des signataires de l'accord paraphé cet après midi entre producteurs Bissau guinéens et acheteurs Sénégalais. L'opérateur économique est d'autant plus ravi qu'il y aura moins de tracasseries sur l'axe Dakar/Bissau. L'écoulement de la patate douce, son domaine de prédilection n'est guère un problème pour Moussa Ndao.

Mais avant de charger son premier camion en direction du marché Thiaroye où il officie, le commerçant doit attendre la grande cérémonie de lancement de l'opération qui aura lieu à Bissau comme l'a souhaité le président José Mario Vaz à l'occasion de la visite du ministre sénégalais du Commerce.