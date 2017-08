(Reportage) Le ministère du Commerce célèbre les plus valeureux de ses agents et rend hommage à ses retraités

Pour services rendus à la nation, les agents les plus dévoués du ministère du commerce, du secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME ont vu leurs efforts sanctionnés par une décoration émanant du Président de la République. Les retraités dudit département n'ont pas été en reste. La cérémonie de décoration et d'hommage a eu lieu ce vendredi 04 juillet au Cices sous la présidence du ministre Alioune Sarr. Ils ont été une cinquantaine à être élevés aux distinctions suivantes: chevalier de l'ordre national du lion, commandeur de l'ordre du mérite, officier de l'ordre du mérite et chevalier de l'ordre du mérite.