Reportage : Cap Skirring réclame sa station d'essence

Une des stations balnéaires les plus prisées du pays, Cap Skirring est pourtant dépourvue de Station d'essence. Ce qui met automobilistes et particuliers dans le désarroi d'autant plus que cette absence de station d'essence dans un site touristique comme Cap Skirring est à l'origine de l’émergence d'un commerce illicite qui risque d’endommager les véhicules mais aussi de grever les chiffres d'affaires des taximen. Le reportage de Dakaractu.