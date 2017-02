Report des Législatives : La Cojer salue la pertinence du décret

En application de l’Article L 355 de la Loi 2017-12 du 18 Janvier 2017 portant Code électoral, le Président de la République, S.E.M Macky Sall, reporte les Législatives au Dimanche 30 Juillet 2017, les reculant de 28 Jours. La sagesse de cette décision est un véritable camouflet pour les Cassandre du jeu politique dont certains ont juré et misé avec fermeté sur un report de plusieurs mois, voire même sur un couplage de la Présidentielle et des Législatives.

La COJER salue, en conséquence, la pertinence de ce décret judicieux et responsable et félicite le Président de la République.

Des contingences sociales, morales, religieuses et climatiques ont imposé le décalage des Législatives et, en les repoussant de quelques jours au cœur même du mois de Juillet 2017, le Chef de l’Etat prouve encore plus que jamais son attachement à une démocratie authentique basée sur l’Etat de Droit et sur la conception correction des valeurs de la société sénégalaise.

La COJER exprime sa fierté et invite toute la classe politique à affronter ces Législatives dans un esprit de responsabilité. Elle s’engage à mener le combat approprié dans un système démocratique consolidé qui assure la participation des citoyens aux choix politiques pour une Assemblée nationale toujours en phase avec les aspirations du peuple sénégalais.

Ce peuple a, par ailleurs, une fierté renforcée par l’action diplomatique du Sénégal sous la houlette du Président de la République. En proposant la candidature du compatriote Abdoulaye Bathily à la Présidence de la Commission de l’Union africaine, le Président Macky Sall est resté fidèle à l’idéal panafricain. Pour la COJER, la non élection de l’ancien Ministre et ancien Envoyé spécial des Nations unies en Afrique centrale n’est que le résultat d’une conspiration politico-diplomatique qui n’enlève en rien la présence et la grandeur du Sénégal, acteur fécond des relations internationales, en Afrique et dans le reste du monde.

La COJER félicite le Professeur Abdoulaye Bathily pour avoir osé. Elle l’encourage à demeurer inextricable à son engagement patriotique et à ses convictions panafricanistes qu’il partage avec le Président Macky Sall.

La COJER félicite le Président de la République, le Ministre des Affaires étrangères et toutes les autres personnalités institutionnelles qui se sont engagées en portant au loin la candidature du compatriote Abdoulaye Bathily. Elle invite le Sénégal à s’unir davantage face aux enjeux et aux grands défis.

Cette urgence politique exige à tous les responsables politiques de la Majorité présidentielle et particulièrement aux jeunes de la COJER une retenue, une loyauté et une discipline de parti. Les récentes sorties au vitriol contre le Président Moustapha Niasse sont aux antipodes des instructions reçues du Président de la République à qui l’actuel Président de l’Assemblée nationale a de l’estime, de l’amitié, de la loyauté et de la fidélité.

La COJER invite tous ses membres à l’unité et à la conjugaison des forces pour ensemble, relever le défi d’une victoire électorale plus ample et plus forte aux Législatives du 30 Juillet 2017.