Réponse de la Cojer départementale de Kaolack à la député Aminata Diallo : les insultes ne peuvent masquer les fausses factures de 1,800 milliards de Khalifa Sall

Le Khalife Général des Tidjanes Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine n'a pas fini de sermonner la classe politique que la députée Aminata Diallo, chef de cabinet de Khalifa, se donne en spectacle en injuriant à tout vent le Chef de l'Etat.

Aminata Diallo partage ainsi la mauvaise réputation des autres compagnons du maire de Dakar, à savoir Barthélémy Diaz, Idrissa Diallo et Bamba Fall, tous connus et reconnus par les sénégalais pour leur incorrection notoire et leur propension à invectiver et insulter. Nous ne les suivrons pas sur ce chemin car les invectives c'est l'arme des faibles.

Que la député Aminata Diallo qui n'honore pas sa fonction de représentant du peuple sache que ce ne sont pas ses insultes qui masqueront la réalité: son mentor Khalifa Sall a bel et bien détourné 1,800 milliards de nos deniers publics en produisant des fausses factures imputées à son insu à un vendeur de café.

En reconnaissant que son mentor Khalifa Sall pensait que Abdoulaye Wade était le pire Président du Sénégal, Aminata Diallo montre à la face du monde que Khalifa Sall n'a aucun principe puisque que son porte-parole, Barthélémy Diaz , dit qu'il travaille à une coalition avec Karim Wade et le PDS. Stratégie qui n'a pas prospéré lors du référendum de l'an dernier où Khalifa Sall a été sévèrement battu jusque dans son bureau de vote.

Aminata Diallo qui pense que la politique ne s'accommode ni de principe ni de morale devrait comprendre que le Président Macky Sall a ouvert une ère irréversible de reddition des comptes et de moralisation de la vie publique. Nous le lui rappellerons à chaque fois qu'elle empruntera le chemin tortueux de l'indécence politique.



Fait à Kaolack

Le 20 mars 2017



La Coordination des Jeunesses Républicaines du Département de Kaolack



Le coordonnateur ABDOULAYE DIOP