Réponse à Mayoro Faye du PDS

Monsieur FAYE, cela ne saurait nous ébranler quand le PDS fait mine d'oublier la vaine liquidation tentée, pendant 12 ans, par un certain commandant autrefois appelé « Fantômas » par une ancienne camarade socialiste qui aujourd'hui incarne le leadership dans votre Parti. Leadership que des hommes de votre calibre ne sauraient, n’oseraient et ne pourraient porter.



Monsieur FAYE, oserez-vous dans votre conscience et devant les sénégalais affirmer que notre camarade maire n’avait pas des accointances poussées avec le cercle décisif des vôtres ? N’était-il pas prestataire chez vous ? Pour m’en limiter à ces éléments.

Mame Bounama Sall gère plus que vous, fais mieux et plus que vous. C’est un homme mesuré et de mesure. Apportez du sérieux et du solide dans vos propos et s’il vous plait, revisitez le cahier de charge de ce qui vous est confié comme tâche. Enfin, si vous en avez ! Votre parcours et vos « responsabilités » ne nous sont guère inconnus et votre posture ne nous émeut point. D'ailleurs en tant que Chargé de Communication du PDS, votre attitude aphone se comprend si aisément chez nous et en face de nous, de la même manière que vous choisissez très mal vos cibles. Et c'est tout à l'image de l'éternel suiveur que vous demeurerez. Celui qui n’a jamais eu d’initiative ne vit que dans le rêve des autres, prêt à toutes les besognes pour espérer un cocon où poser sa tête.

Je peux vous confirmer, Monsieur FAYE, car au PS nous sommes même respectueux des cafards, que je connais de valeureux jeunes du PDS qui baissent la tête face à vos arguments et au vide du débat stérile que vous essayez, pour un peu "exister", de porter lamentablement. Ayez au moins un minimum de considération pour votre personne car celui qui ne sait pas tirer les leçons de trois mille ans vit seulement au jour le jour.

Monsieur FAYE, pour scorer il faut mener la marche et fixer ses yeux sur les buts. Une fois de plus je vous espère assez brillant d’esprit pour comprendre. En attendant vos prochaines sornettes.