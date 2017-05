Réponse à Gaston Mbengue, le «Monsieur contributions» (MBAYE SY)

Sacré Gaston Mbengue ! Après avoir été chassé de la lutte, pour ne pas pouvoir honorer ses engagements avec certains lutteur avant de venir foutre le bordel au football, le vrai faux-promoteur est allé maintenant se réfugier à la politique pour échapper à ses détracteurs financiers après avoir trahi le Parti Socialiste disant que le parti n’a rien fait pour lui ce que démentira votre chère sœur ministre d’état qui a eu tous les honneurs avec le PS et Malick Gakou du Grand Parti que tu traites de tous les noms d’oiseaux mais tu sembles oublié cet adage : dis-moi qui tu fréquente je te dirais qui tu es. Du coup, maintenant son jeu favori c’est d’écrire (?) des contributions en faisant des yeux doux au président de la République.

Hier vous aviez eu à tresser des lauriers à maitre SENGHOR disant que c’est le meilleur président de la fédération sénégalaise maintenant le peu de courage s’il vous en reste devrait vous pousser à citer les dirigeants véreux que vous connaissez bien et qui ne sont pas nombreux .Nous n’avons jamais dit que Augustin a financé sur fonds propres le centre Jules François Bocandé qui avait déjà pris forme avant le mandat de MAITRE Senghor et tous les présidents de fédération n’ont pas pu le réaliser alors que les subventions de la Fifa étaient versées régulièrement( Mme SAMOURA disait qu’il y’a moins de problèmes financiers avec l’avènement de notre président) et le stade de Beach soccer qui porte le nom de Chita vient confirmer le bon travail que la fédération qu’il dirige réalise, Gaston chargé du marketing de la fédération avec un niveau en français et en anglais que même le niveau de mon fils en classe de CE2 dépasse largement a montré ses limites de ne pouvoir négocier avec des firmes de marque pour les équipements de nos équipes nationales , vous gagneriez plus à édifier les sénégalais sur le contrat CCBM/ FEDERATION votre article n’est ni de votre imagination ni de votre compétence vous n’en avez pas. Je me demande bien sur quelle planète vous vivez pour prétendre que le club du président n’a rien gagné je vous renvoie à l’édition de 2017 avec le nombre de trophées qui est dans la vitrine déjà garnie pour l’US GOREE. Gaston qu’est-ce que vous avez gagné avec le Ndiambour RIEN sinon vous faites honte aux ndiambourois à qui vous demandez de coller à l’équipe un conseil cédez le fauteuil à un bon dirigeant du Ndiambour et vous verrez que TOUT NDIAMBOUR se collera à l’équipe. Avez-vous compris pourquoi Me Senghor dit que Lamotte coordonnateur du fameux match SENEGAL/ COTE-D’IVOIRE et éphémère président de l’ASFO(section basket) qui a fui ses responsabilités au lendemain de la débâcle de notre équipe nationale. L’unique trophée continentale du Sénégal et demi-finaliste à la coupe du monde en Juniors est sous le magistère de Augustin et avec comme coach Saliou Dia qui est le petit frère de Mbaye Diouf Dia prétendant de la présidence de la fédé et homme de confiance de Me Senghor. Ne serait-il pas bien d’exiger à nos futurs présidents de joindre à leurs dossiers de candidature un casier judiciaire.

Pour terminer je suis sûr qu’aucun goréen ne dira ou n’insultera un lougatois car nous avons été bien éduqué tout comme le comportement de notre président qui est exemplaire et qui ne se rabaissera jamais au plus grand jamais pour apporter une réponse à un monsieur qui a perdu ses repères alors que Me SENGHOR vient de faire honneur au SENEGAL en étant nommé Vice-Président de la commission juridique de la CAF c’est l’expertise et la maitrise des textes avec des compétences requises qui l’ont conduit à ce sacre car le continent africain a besoin d’un tel fils.Il est né à Gorée, a grandi à Gorée et est devenu maire de Gorée.



Sportivement MBAYE SY membre de la section de football de l’US GOREE TOUJOURS REVIGORE !!!!!!