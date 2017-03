Réplique à «Y en a marre» : Yakham Mbaye déballe les cafards de Thiat, Kilifa et Fadel Barro, et torpille leur manifestation du 07 avril

C’est un véritable coup double que le Secrétaire d’Etat à la Communication vient d’asséner à «Y en a marre».



En effet, à peine le mouvement protestataire amené par Fadel Barro, Fou Malade, Thiat et Kilifa est sorti hier de sa relative torpeur, pour annoncer une campagne de dénonciation contre le régime du Président Macky Sall, que Yakham Mbaye a riposté avec une foudroyante contre-attaque sur Rfm.



Et l’ancien Directeur de Publication du quotidien Libération n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Il a carrément accusé Fadel Barro & Cie d’être des maîtres chanteurs experts dans l’art de soutirer des sous à ceux qu’ils vilipendent.



Pour se faire plus précis, Yakham Mbaye, qui a qualifié les «y en a marristes» de «chats gris œuvrant la nuit», a révélé que Thiat et Kilifa ont récemment sollicité le pouvoir dans le cadre de l’organisation de l’anniversaire de leur groupe de rap, empochant pour la circonstance quelques six millions de francs Cfa.



Même Fadel Barro n’échappe pas aux attaques de Yakham Mbaye, qui n’a pas été très explicite sur ce point avec la Rfm. Ainsi, lorsque Dakaractu a voulu en savoir un peu plus, le Secrétaire d’Etat de dire que l’ancien journaliste du Quotidien «a fait une demande au profit de son frère».



Enfin, l’autre coup, toujours à l’actif de Yakham Mbaye, et qui risque de fausser les plans de «Y en a marre», est relatif à une demande d’autorisation de marche et de rassemblement qu’il a lui même déposée à la Préfecture de Dakar, en tant que membre du Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Alliance pour la République (Apr).



Une manifestation qu’il compte organiser le 07 avril 2017, de 15 heures à 19 heures, à la Place de l’Obélisque. C’est-à-dire au même lieu et à la même date que celle annoncée par «Y en a marre». Sauf que Yakham Mbaye semble avoir devancé le mouvement protestataire, qui n’avait pas encore entamé les démarches administratives nécessaires...