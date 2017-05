Renvoi de Thierno Alassane Sall du Gouvernement : Le député Cheikhou Oumar relie sa démission à l’affaire Petro Tim

« Thierno Alassane Sall était un ministre pétri d'éthique et de patriotisme. Homme de convictions et de principes, je suis plus que certain que son limogeage a trait à la gestion des ressources pétrolières et gazières. » Telle est la conviction du député Cheikhou Oumar Sy. Sur sa page facebook, il a par ailleurs noté qu’il est important que tous les citoyens et citoyennes de ce pays joignent leurs forces pour une bonne gestion de nos ressources. « La manière avec laquelle Frank Timis a cédé "nos" 30% à BP reste une nébuleuse. L'arrivée de Total est une nouvelle colonisation économique » conclut-il.