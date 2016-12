Rentrée politique de Mamour Diallo : Reportée au 15 Janvier, le Pm et le gouvernement attendus

Le meeting du Directeur des Domaines, anciennement prévu dimanche prochain 1er janvier, a été reporté de deux semaines. En effet, la rentrée politique de Mamour Diallo aura finalement lieu le 15 janvier prochain. Selon des informations recoupées à partir de l’Avenue Léopold Sédar Senghor, le chef de l’Etat et boss de l’Apr a reçu hier son nouveau souteneur de choix en présence du Premier ministre et de... Moustapha Diop. A cette occasion, il a demandé au Pm de conduire une forte délégation gouvernementale pour honorer de sa présence cette manifestation. Lors de l’audience, Macky Sall a aussi enjoint Moustapha Diop de l’accueillir et de lui apporter tout son soutien. A cet effet, il doit même réunir tous les maires de la localité pour les mobiliser. En tout cas, depuis que Mamour Diallo a annoncé son soutien à Macky à travers son mouvement, c’est l’effervescence totale aussi bien à Dakar qu’à Louga.