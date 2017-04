Rentrée politique Mame Mbaye Guèye : « Nous nous battrons pour la reddition des comptes, pour la restauration du civisme »

Ex militante du parti démocratie libérale, Mame Mbaye Guèye effectuait sa rentrée politique ce week end à Thiès en présence des vice-présidents à l’assemblée nationale Abdou Mbow et Moustapha Cissé Lo. Mais aussi de la responsable des femmes de l’APR et aussi de tous les responsables que compte la commune. Un meeting a-t-elle assuré pour la manifestation de son engagement, et son « dévouement pour le Président de la République »



« Plus qu'hier et moins que demain, nous serons des sentinelles pour défendre ce bilan visible et quantifiable des villes à nos lointaines campagnes. Nous serons avec lui des pistes de développement du PUDC aux remarquables autoroutes de l'émergence. Nous verserons notre sueur pour le bonheur des Sénégalais contrairement à ceux qui versent des larmes pour s'attirer de la sympathie.

Nous nous battrons pour la reddition des comptes, pour l'éthique comportementale, pour la restauration du civisme » a-t-elle promis.



Aussi Mame Mbaye Guèye, promet avec les responsables Thiessois, d’assurer la réélection du Président Sall.



« Thiès a enfin compris que son développement se fera avec le Président Macky Sall qui a exhumé les chantiers abandonnés, construit des universités, des centres de formation, une autoroute venant de l'aéroport International Blaise Diagne (AIBD) l'autoroute Thiénaba-Tivaouane, modernisé la cité religieuse de Tivaouane et j'en passe. Nous nous battrons avec les Thiessois pour la réélection du Président Macky Sall. Derrière vous comme toujours et avec vous pour toujours, nous mettons notre jeunesse, notre modeste capital expérience du mouvement estudiantin responsable patriotique, mais aussi notre vécu au service de nos frères et soeurs du Benno Bokk Yakaar pour la réélection du Président Macky Sall » a-t-elle dit.



Pour finir, l’ex responsable libérale a lancé un pavé dans le jardin du Président du conseil départemental de Rewmi Idrissa Seck, en estimant que le Président de la République Macky Sall traduit sa foi en Dieu en bâtissant, en renforçant et en modernisant les cités religieuses au « lieu de se pavaner avec des sourates ».