Renouvellement Conseil National de la Jeunesse : Des candidats mettent en garde le président sortant et certains membres

Le renouvellement du Conseil National de la jeunesse du Sénégal prévu pour les 28, 29 et 30 décembre 2016 risque d’être tendu. Ce samedi 24 décembre 2016, les candidats ont été appelés pour des auditions devant le comité de dialogue composé de cinq membres. Mais malheureusement, la séance n’a vu que la participation de trois candidats sur les six.

A l’issue de cette rencontre, tous les candidats devraient signer un contrat d’engagement dont la valeur juridique n’est pas reconnue et sur les trois candidats présents à savoir Fara Ndiaye, Khadim Diop et Momar Fall seul Khadim Diop, le supposé candidat du Président sortant et certains membres ont signé cet engagement. Les autres n’ayant pas reçu l’information à temps ont préféré briller par leur absence.

C’est ainsi qu’ils décrient le processus de la tenue des élections du Conseil National de la Jeunesse du Sénégal qu’ils voient non transparent et partisan et ils interpellent l’exécutif et l’opinion publique nationale et internationale. Par conséquent, annoncent ils dans un communiqué, ils vont se réunir demain après la décision de la commission de recours concernant la demande d’annulation du collège des mouvements introduit par le candidat Fara Ndiaye, actuel Président du Conseil Régional de la Jeunesse de Saint-Louis.