Renoncement à leurs investitures : Entre résolution et appels du pied pour Aliou Sall et Thimbo

Depuis qu’ils ont annoncé leurs décisions de de renoncer à leur investiture aux législatives à Pikine et Guédiawaye, les maires Aliou Sall et Abdoulaye Thimbo, ne cessent de recevoir de la part de leur soutien des demandes pour revoir leur position.

Pour l’édile de Guédiawaye, d’ex membres du grand parti de Malick Gakou, à savoir Dame Seck, Ablaye Mbaye, Modou Bousso Ndiaye et Ndèye Fall de l’Apr, ont tenu un point de presse pour lui demander de reconsidérer sa position. Pour ces derniers Aliou Sall est incontournable pour gagner la bataille des élections dans cette commune.

« Cette décision lourde de conséquence nous a tous tétanisés et mis au bout de notre latin. Nous n’en comprenons pas toujours les motivations ou soubassements profonds. Cette situation est d’autant plus bizarre et farcesque qu’Aliou SALL a réussi, après s’être donné corps et âme, à galvaniser nos militants et nombreux sympathisants qui baignaient dans la léthargie et qui avaient quelques réflexes de réticences » ont-ils déclaré.

« Aliou nous t’exhortons solennellement à reconsidérer ta décision en reprenant la manœuvre. Un capitaine doit tout faire, contre vents et marrées, pour conduire son navire à bon port, faute de quoi il est coupable du délit de non-assistance à embarcation en danger ou si vous voulez à Guédiawaye en péril » ont ajouté les conférenciers.

La candidature d’Aliou SALL étant à leur avis l’expression achevée de la volonté populaire.

Dans le même sens, la coalition Benno bokk yaakaar du département de Pikine a sorti une résolution signée par tous les leaders pour réclamer d’Abdoulaye Thimbo maire de Pikine, la même chose.

Bassirou Sow, responsable départemental d’AJ-PADS, et membre de la coalition BBY de révéler que cette dernière pourrait même perdre ces élections législatives si jamais Thimbo se retirait.

« Depuis 2009, il a été toujours investi sur les listes et les a remporté. Il est donc représentatif, et il incarne aussi la légitimité politique. Par rapport à tout cela, et par mesure de sécurité, le laisser diriger les listes est le plus souhaitable».