Renforcement des systèmes judiciaires : Les Etats Africains pour une belle image de la CPI

Souvent critiquée, la Cour pénale internationale a connu des dissidences de la part de certains États qui ont finalement pris la porte. Cette rencontre de haut niveau de Dakar, sur le renforcement des systèmes judiciaires nationaux africains par le biais de la complémentarité et de la coopération efficace et dynamique avec la Cour pénale internationale, permettra de redorer le blason de la CPI.



Pour Me Sidiki Kaba, il s'agira de discuter, d’échanger pour faire comprendre aux africains que la CPI n'est pas contre l'Afrique...