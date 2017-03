Rencontre avec les producteurs d’oignons : L’Etat veut remédier aux difficultés de la filière

Lors de la réunion sur la situation et les perspectives du marché de l’oignon, un important échange entre les acteurs agricoles et le ministre du commerce Alioune Sarr a été organisé pour permettre d'échanger de manière constructive sur la situation et les perspectives du marché de l’oignon et de trouver des solutions sur des pistes d’amélioration du dispositif mis en place par le ministère du commerce. C’est dans ce contexte que le député et agriculteur Cheikh Tidiane Ndiaye interpelle le ministre du commerce pour aider les agriculteurs à mieux conserver et transformer leur produit.