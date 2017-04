Rémunération au Sénégal – Le salaire moyen des employés estimé à 114 152 F Cfa par mois

Au quatrième trimestre 2016, plus de la moitié (57,7%) de la population en âge de travailler (âgée de 15 ans ou plus) a participé au marché du travail, selon le dernier rapport de l’ANSD sur l’emploi au Sénégal (T4 2016). Notre source indique que le taux de participation des 15 ans ou plus varie selon le milieu de résidence, avec 55,1% en milieu urbain, contre 60,9% en milieu rural. Ce taux a varié sensiblement selon le sexe : 66,5% des hommes âgés de 15 ans ou plus ont été sur le marché du travail, contre 50,2% de femmes. Par rapport à la rémunération, le document souligne que le salaire moyen mensuel d’un employé est estimé à 114 152 F Cfa. ‘’Il est de 116 164 F Cfa pour les hommes contre 108 984 F CFA pour les femmes salariées. Il varie aussi en fonction du milieu. En effet, un salarié en milieu urbain gagne en moyenne 121 050 F CFA contre 95 698 FCFA en milieu rural’’, précise le rapport. Plus du tiers de la population en emploi (38,4%) avait un emploi salarié dont 70,7 % vivaient en milieu urbain contre 24,3 % en milieu rural.



La part de l’emploi salarié dans l’emploi en milieu urbain (44,2%) est plus importante qu’en milieu rural (29,3%). L’écart est légèrement plus accentué selon le sexe, avec 44,1% des hommes ayant un emploi salarié contre 28,8 % de femmes. La répartition de la population dans l’emploi salariée selon les secteurs d’activités indique que ce sont les branches d’activités, notamment l’enseignement avec 12,3%, les activités de fabrication, la construction et l’agriculture qui regroupent la plupart des employés rémunérés. Par ailleurs, il est noté que les ‘’autres activités de services’’, c’est-à-dire celles liées à la vie sociale regroupent 19,0% des emplois salariés.



Le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est évalué à 16,6%



Durant cette période d’enquête, selon l’ANSD, plus du tiers (34,1%) de la population de 15 ans ou plus ont eu un emploi. ‘’Le taux d’emploi a été plus élevé en milieu urbain où 38,0% des 15 ans ou plus étaient en emploi contre 29,2 % en milieu rural. Des variations plus importantes encore sont observées entre les hommes et les femmes. Pour les premiers, le taux d’emploi était à 46,9%, alors que, pour les seconds, il s’élève seulement à 23,2%’’, lit-on dans le document. A côté de ces personnes en activité, l’enquête de l’ANSD révèle qu’au quatrième trimestre 2016, le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est évalué à 16,6%. Il a été légèrement plus élevé en milieu urbain (16,9%) qu’en zone rural (16,2%). Selon le sexe, le chômage a affecté nettement plus les femmes (24,0%) que les hommes (10,0%). Une répartition de la population des chômeurs par tranches d’âge montre qu’il affecte plus les jeunes. Toutefois, les personnes sans diplôme ont été les moins affectées par le chômage durant le dernier trimestre 2016, soit 15,7% des actifs sans diplôme.

