Remise du drapeau aux Lions du foot : «Je vous demande (….) de faire plus que par le passé.…» Macky Sall

Le Président Macky Sall a remis cet après-midi aux « Lions » du football le drapeau national à la veille du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations. Il les a exhortés à faire plus que par le passé.

« Je vous demande lorsque vous serez dans les terrains de jeu au Gabon, de faire plus que par le passé, (…) et preuve de rigueur, de discipline et d'humilité » dira t'il.

« Vous portez sur vos épaules la lourde responsabilité et l'honneur insigne de défendre les couleurs nationales » a ajouté le Chef de l'Etat.

Le Président, après avoir félicité les Lions pour leur parcours lors des qualifications, a laissé entendre que cette cérémonie représentait un moment crucial dans la grande marche de notre football. Aussi leur a-t-il conseillé en leur qualité d'ambassadeur du Sénégal « d'avoir un comportement irréprochable en restant attaché aux valeurs de courage, de dignité ».

« La haute compétition exige de chaque membre de la délégation, un engagement patriotique trempé dans nos vertus cardinales » a dit Macky Sall. Il a invité les Lions par ailleurs, à puiser dans notre riche histoire sportive, « les repères et les ressources nécessaire pour tisser les fils de la victoire ».

« Je sais que vous êtes animés par l'ardent désir de combler de joie tous les sénégalais, l'envie légitime de gagner (…) Au Gabon vous allez écrire pour notre football de nouvelles lettres' de noblesse, et porter notre pays sur les cimes du sport africain », notera aussi le Président.

Macky Sall a aussi félicité les performances enregistrées par l'équipe nationale de football junior et celle de plage. Il a invité les Lions à donc égaler, voire dépasser ces exploits.

Pour finir le Chef de l'Etat a rappelé la politique sportive de son Gouvernement avec le renouveau de notre politique sportive à travers notamment la réalisation d'infrastrtures majeures. Il a ainsi réaffirmé l'appui du Gouvernement à accompagnEt les « Lions »....