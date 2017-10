Remise du drapeau au contingent envoyé en RDC: le général de brigade Jean Baptiste Tine invite à confirmer la réputation des unités sénégalaises

L'emblème national été remis aux officiers et sous-officiers sénégalais envoyés en République démocratique du Congo. Leurs missions tourneront essentiellement autour de la protection des civils, la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'État, la réforme du secteur de sécurité et le soutien aux opérations électorales, le cas échéant. Le général Tine a invité ses hommes à la vigilance et leur a ordonné de relever le défi de la confirmation de la réputation de leur unité et de mériter la confiance de la communauté internationale. Il a aussi appelé au respect des populations et autorités du pays d'accueil par leur comportement et leur professionnalisme...