Remise de lot d’équipements : Le Maire de Yeumbeul Nord habille 22 ASC de la Commune

Quand ça va mal du côté des ASC de Yeumbeul Nord, c’est vers le Maire Daouda Ndiaye que l’on se tourne, un édile qui a bien du mal à dire non. Du moment que tout le monde y trouve son intérêt. Alors que le championnat 2017-2018 des Navétanes a déjà débuté, le Maire a encore fait don de son soutien en faveur des ASC Bène Barack, Bissap bi, Sanc bi, entre autres.



22 Associations sportives et culturelles (ASC) de Yeumbeul Nord ont reçu des lots d'équipements. Il s'agit de maillots d'entraînement et de compétition, des ballons et des dossards. Le tout estimé à plusieurs millions de F CFA, selon le Maire Daouda Ndiaye. Les ASC des zones 8 et 7 se sont aussi vu remettre, chacune, une enveloppe de 150 mille F CFA, offerts par le Maire, qui a effectué une série de déplacements en compagnie des présidents de zone.



Ce sont des présidents heureux qui ont exprimé leurs remerciements à l'édile Daouda Ndiaye et son équipe pour leur soutien. L'objectif étant d'aider les ASC de la Commune pour qu'elles aient un matériel adéquat afin de s'engager dans les compétitions de Navétanes.