Remise d’équipements : Plus de 2 milliards déployés pour la formation professionnelle et technique.

Le ministre de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat, Mamadou Talla, a remis aujourd’hui du matériel didactique et pédagogique, ainsi que du matériel roulant à savoir des bus, motos, véhicules, fourgonnettes ainsi que du matériel d’électricité d’une valeur de plus de 2 milliards aux établissements de formation professionnelle et technique.



D’après le ministre Mamadou Talla, cette remise importante de lots de matériels qui entre dans le cadre de l’amélioration du plateau technique de la formation professionnelle renforcera la qualité des enseignements apprentissages dans plusieurs établissements, mais aussi rendra fonctionnelles plusieurs cellules d’appui à l’insertion et assurera la mobilité des apprenants.



Venu représenter son établissement, un des bénéficiaires de cet important don, Mr Mandaw Mbaye, proviseur du lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, a salué cette oeuvre qui va améliorer le système éducatif …