Relations avec Cheikh Bass Abdou Khadr, accointances avec Assane Diouf : les précisions de Sheikh Alassane Sène

Sheikh Alassane Sène « Taree Yallah » a levé toute équivoque concernant ce qu’il considère comme de graves accusations contre sa personne. Cité comme un des souteneurs principaux d’Assane Diouf, le guide religieux a été sidéré d’entendre à travers une vidéo circulant sur les réseaux sociaux son nom parmi les personnes supposées être derrière Assane Diouf et qui l’encouragent dans sa campagne de dénigrement contre de hauts dignitaires mourides. Le Sheikh nie donc en bloc ses allégations. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, Shasty précise via ses services de communication ses relations d’amitié et de fraternité avec toutes les familles religieuses du Sénégal notamment celles de Touba, et Cheikh Bass Abdou Khadr en particulier qui fut un des premiers marabouts à recevoir sa visite après son élargissement de prison. Le Sheikh qui cultive chaque jour la tolérance religieuse, la paix et la concorde ne peut aucunement encourager des actes tendant à salir un homme de la dimension de Cheikh Bass Abdou Khadr. Pour preuve de sa proximité avec Touba, voici ci-joint la merveilleuse poésie dédiée à Cheikhoul Khadim qu’il a écrite à la veille du grand Magal.

Sheikh Alassane Sène profite de l’occasion pour présenter ses condoléances les plus attristées à la communauté mouride suite à la disparition du vénéré Cheikh Bass Bara Mbacké.