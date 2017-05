Rejet de la demande de liberté provisoire pour Khalifa Sall : Pourvoi en cassation des avocats

Les avocats du maire de Dakar Khalifa Sall vont se pourvoir en cassation pour contester la décision de la chambre d’accusation qui confirme l’ordonnance du doyen des juges d’instruction rejetant leur demande de liberté provisoire. Me Seydou Diagne, un de ses conseils nous l’a confirmé au téléphone.

« On n’a pas encore l’arrêt, pour que l’on puisse savoir sur quoi s’est fondée la chambre d’accusation. Mais nous sommes en train de faire un pourvoi en cassation pour saisir la cour suprême parce qu’on suppose que pour rejeter la demande de liberté provisoire, la chambre d’accusation a violé le code de procédure pénale et la constitution du Sénégal. On va essayer de faire corriger ça par la chambre criminelle de la cour suprême du Sénégal ».