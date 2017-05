Réhabilitation : l'Etat donne une seconde vie a la prison de Rebeuss

L'État du Sénégal a procédé à la réhabilitation de la prison de Rebeuss, en installant des parloirs et un système de détection et de sécurité qui répondent aux normes internationales. Un investissement de l'État et ses partenaires techniques et financiers pour une prison beaucoup plus moderne...