Regroupement non autorisé : Karim « Xrum Xaax » déféré au parquet

Abdou Karim Guèye, alias « Karim Xrum Xaax », rappeur et animateur vedette de la Radio Top Fm, mais aussi coordinateur du mouvement « Nittu Degg » a été déféré au parquet. Cela à la suite de son arrestation avant-hier pour regroupement non autorisée. Il avait organisé avant-hier un rassemblement à la Place de l’Obélisque pour manifester afin que soit jugé l’Imam Aliou Ndao, incarcéré pour apologie du terrorisme. La police avait dispersé le rassemblement mais Karim avait voulu tenir un point de presse. Les flics l’ont arrêté et mené à la Police hier informe « Vox Populi »