« Regards Croisés sur la Gestion des Ordures Ménagères au Sénégal : Rôle et perception des acteurs » : ou quand l'auteur met le doigt sur les problèmes qui gangrènent le secteur

Ce samedi 02 Décembre la salle de l'Harmattan a abrité la cérémonie de dédicace du livre « Regards Croisés sur la Gestion des Ordures Ménagères au Sénégal: Rôle et perception des acteurs ». Un livre écrit par l'Inspecteur des Affaires Administratives financières du Ministère de l'Environnement et du Développement durable, El Hadj Sall. La cérémonie présidée par Monsieur Ismaïla Madior Fall, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a rassemblé aussi d’éminentes personnalités. Le Pr Mame Thierno Dieng Ministre de l'Environnement a été représenté par le Conseiller Technique Henry Lo, Francois Collin, Vérificateur Général du Sénégal, l'Adjudant Ndiaye, Monsieur Ibrahima Diagne Coordinateur de l'UCG entre autres, ont pris part également à la cérémonie. Amis, proches, collaborateurs... ont tous fait le déplacement pour parler de El Hadji Sall. Le livre à travers une analyse des différents rôles, des perceptions et des pratiques des divers acteurs de la gestion des ordures ménagères au Sénégal, met le doigt sur les problèmes qui gangrènent le secteur en soulignant les conséquences économiques, environnementales et sociales qui en découlent. Pour finir, en se référant aux bonnes pratiques, il propose quelques approches pouvant contribuer à améliorer la salubrité au niveau des villes et des villages.