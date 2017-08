Refus de Wattu Senegaal de participer aux échéances futures : Modou Diagne Fada boycotte Wade

Faisant le bilan de sa participation aux dernières législatives, la coalition gagnante Wattu Senegaal dit avoir décelé des manquements graves dans l'organisation. D'ailleurs, un livre blanc a été rédigé sur les conditions dans lesquelles ont été tenues ces joutes électorales et il a été retenu que jamais dans l'histoire politique du Sénégal, une élection n'a été aussi mal organisée. Pour manifester leur courroux, Wade et les leaders qui composent sa coalition ont décidé de plus prendre part aux prochaines échéances si elles sont organisées par Macky Sall. Mais qu'il ne compte pas sur Modou Diagne Fada pour grossir les rangs des frondeurs. En conférence de presse ce jeudi, le leader de Manko Yeesal Senegaal a écarté toute idée de boycotter des élections. "C'est Abdoulaye WADE lui même qui nous a enseigné que la politique de la chaise vide n'a jamais été payante et nous avons retenu la leçon", a expliqué Diagne Fada.