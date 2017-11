Réélection du président Macky SALL :  Fatoumata Niang Ba entame sa tournée de massification

La bataille de 2019 aura bel et bien lieu. Elle se gagnera, à coup sûr, sur le terrain. S'il y`a un leader politique qui en est en vraiment conscient, c'est bien Fatoumata Niang Ba, leader du parti Union pour le développement du Sénégal/ Renouveau (UDES/R). Cette dernière qui a récemment signé un pacte de compagnonnage avec l'Alliance pour la République (Apr) se veut pragmatique. Elle a déjà entamé sa tournée de massification pour la réélection du président Macky SALL en 2019.

Le village de Keur Cheikh Ibra FALL situé dans la commune de Notto Diobass était à l`honneur le week-end dernier. Accompagné d'une forte délégation, le leader de l`UDES/R a eu droit à un accueil chaleureux de la part des jeunes, des femmes et des différents notables du village.

Les différents orateurs qui se sont relayés au micro ont, tour à tour, manifesté leur gratitude à l`endroit de Fatoumata Niang Ba, qui, disent-ils, n`a eu de cesse d`accompagner les jeunes du village dans le cadre de leurs activités socio-éducatives. Ils se sont ainsi engagés à accompagner Fatoumata Niang BA dans son vœu de donner au président Macky SALL un second mandat.

Prenant la parole, le leader de l`UDES/R a, à son tour, remercié les habitants du village pour l`accueil qui lui a été réservé. Il a aussi promis de remonter leurs doléances au plus haut sommet.