Redynamisation de la politique industrielle au Sénégal : Macky Sall a rencontré les chefs d’entreprises implantées à la SODIDA et à la SONEPI

Le président de la République Macky Sall a rencontré les chefs d’entreprises implantées à la SODIDA et à la SONEPI pour la redynamisation de la politique industrielle au Sénégal.

A cet effet, il a décidé de soutenir les entreprises implantées à la SODIDA et à la SONEPI à travers notamment la modernisation des sites, l’octroi de titres fonciers gratuitement aux chefs d’entreprise et l’accompagnement technique et financier. Dans cette même lancée, il va octroyer 20 hectares aux entreprises pour l’implantation d’un domaine industriel à Diamniadio.