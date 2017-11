Redistribution des revenus tirés de la manne pétro-gazière : Macky Sall pour une loi d’orientation, selon le Premier ministre

Venu présider ce matin à Dakar l’atelier national de dissémination des rapports ITIE 2015 et 2016, le Premier ministre a informé que le chef de l’Etat, soucieux d’une meilleure répartition des revenus tirés du pétrole et du gaz, pour les générations actuelles et futures, a instruit le COS-PETROGAZ de préparer une loi d’orientation. « Les ressources naturelles appartiennent au peuple et doivent être gérées dans la transparence », selon Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Ce dernier a aussi souligné que ces ressources seront redistribuées comme suit : une partie pour les générations futures, une pour le Budget et une autre encore pour l’Investissement.

Il a relevé que la création d’un institut des Pétroles et du Gaz et l’érection d’un ministère des Pétroles entrent en droite ligne des décisions mentionnées plus haut.