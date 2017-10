Réception AIBD : Le gouvernement assure que tout est fin prêt

Au terme du conseil interministériel tenu dans la journée du 31 Octobre, le gouvernement du Sénégal, par le biais de son porte parole Seydou Guèye assure que toutes les dispositions sont prises pour la réception de l'aéroport international Blaise Diagne le 07 Décembre 2017 à 12 heures précises.

Après une évaluation rigoureuse de toutes les diligences qui étaient requises pour la mise en œuvre et l'ouverture fonctionnelle de l'infrastructure, le porte du gouvernement note que parmi les trois composantes, l'une a été réceptionné en totalité. Ainsi Seydou Guèye annonce que " Nous sommes prêts du point de vue des infrastructures aéroportuaires".

Sur la deuxième composante qui avait engagé pratiquement huit entreprises sénégalaises, les travaux sont à 80%. Et la totalité des travaux devra finir le 08 Novembre prochain.

Pour la troisième composante concernant le dépôt de carburant, la mise en service est prévue à la fin du mois de novembre.

Ce qui fait dire que " En terme essentiel, tout est prêt pour une ouverture au 07 Décembre 2017 à 12 heures avec un fonctionnement optimal de l'ensemble des infrastructures".

L'évaluation a également porté sur d'autres points tels que la navigation aérienne avec l'ASECNA dont les équipements ont été déjà calibrés, des tests sont effectués et les qualifications seront délivrées avant l'ouverture.

Pour la sécurité, la gendarmerie s'installera au 15 Novembre prochain, et la douane est déjà sur place. En ce qui concerne le système de transport, les offres ont été examinées, très confort avec un système de navette très régulière et large à bon prix.

Cette offre sera renforcée par un système de taxi avec environ 100, entre autres mesures prises.

A partir du 08 Décembre l'aéroport Léopold Senghor sera transformé en aéroport militaire.

Au terme de ce conseil interministériel, le gouvernement s'est félicité également des efforts consentis pour la réception à temps de ce nouvel aéroport...