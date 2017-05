Rebondissement dans l’affaire du meurtre du coiffeur de Koumpentoum : Il fréquentait la femme d’autrui.

L’affaire du meurtre du Jules, le coiffeur de Koumpentoum, a connu un nouveau rebondissement. Après la découverte de son corps sans vie par des motocyclistes à l’entrée Est de la ville, l’enquête ouverte par la gendarmerie de Koumpentoum, avait déjà permis d’arrêter un ancien collaborateur de ce même Jules répondant au nom de Cheikh, après que la thèse de l’accident ait été écartée.

Et bien, hier bien dimanche, cette affaire a pris une nouvelle tournure. En effet, selon les dernières informations, Jules aurait été surpris chez la femme d’autrui dans le village de DOUBA, d’ailleurs sont corps avait été retrouvé non loin de ce village. D’après les informations recueillies sur place, Jules fréquentait cette femme dont le mari est à l’étranger. Il aurait été même surpris à plusieurs reprises chez sa dulcinée et avait été averti par les parents de la petite. Trois personnes sont arrêtées dans ce village et déférées à Tamba par les hommes en bleu. L’enquête se poursuit...