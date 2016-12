Rebondissement dans l’affaire de la Range Rover d’Ibou Touré : Un avocat au banc des accusés

L’affaire de la Range Rover impliquant le fils du chanteur Thione Seck, placé sous contrôle judiciaire et le footballeur Ibrahima Touré qui est sous le coup d’un mandat d’arrêt est loin de connaitre son épilogue. En effet, cette affaire va bientôt connaitre un nouveau rebondissement. Et, c’est un avocat constitué dans cette affaire qui est au banc des accusés. Le célèbre plaideur est accusé d’avoir détourné deux chèques de 17 millions et de 5 millions appartenant à Lamarana Diallo, propriétaire et convoyeur de la Range Rover. En effet, ces montants auraient transité entre les mains de l’avocat en présence du mécanicien Baye Fall et le transitaire Mamadou Mbaye. A charge pour la robe noire de représenter ces montants au juge d’instruction chargé de la procédure. L’avocat a-t-il dissipé ou représenté ces montants ? En tout cas, le plaignant L. Diallo menace de porter plainte par le biais de son conseil. Dans un premier temps, c’est le bâtonnier de l’Ordre des avocats qui sera avisé du comportement de l’avocat pointé du doigt indique « l’As ».