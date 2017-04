Rebeuss : L'ASRED demande la libération d’un malade mental en détention

Le président de l’Association pour le Soutien et la Réinsertion Sociale des Détenus (ASRED) indique avoir adressé aux autorités judiciaires et aux organismes des droits de l’homme une lettre pour solliciter leur soutien allant dans le sens de la libération du déficient mental Ablaye Cissé placé sous mandat de dépôt depuis 2012 et qui est actuellement à l’infirmerie de la prison de Reubeuss. Selon l’ASRED « il est toujours nu et refuse de s’alimenter parfois et boit tout médicament qui traine à l’infirmerie sous prétexte qu’il veut guérir » ce qui rend son état de santé mentale incompatible avec la détention.

Pire ajoute la source, le médecin civil qui suivait son traitement ne vient plus depuis un bon moment faute de moyens financiers.

L’ASRED invite ainsi l’État à revoir les conditions d’octroi des grâces présidentielles et invite le Chef de l’Etat à faire preuve d’indulgence à l’égard des femmes détenues qui ont adressé une lettre au bureau exécutif pour solliciter sa clémence