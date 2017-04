Rebeuss : Decroix aurait été interdit de rendre visite à Khalifa Sall

Le leader de AJ-PADS, Mamadou Diop Decroix aurait été interdit de rendre visite à Khalifa Sall, et Bamba Fall en détention à Rebeuss malgré une demande en bonne et due forme adressée au doyen des juges d’instruction. Selon l’intéressé qui a donné l’information lui-même, « pourtant les permis continuent d'être délivrés en grand nombre » sans compter ajoute-t-il « que le juge a cru devoir vérifier les liens de parenté entre Mamadou Diop 'Decroix' et l'un au moins des deux détenus à visiter ». Un fait sans précédent, juge Decroix.