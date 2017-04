Rebeuss : Abdoul Mbaye était aussi « chez » Khalifa Sall

Les responsables politiques de l’opposition ont défilé hier à Rebeuss pour rendre visite au maire de Dakar Khalifa Sall. Outre le Président de Rewmi Idrissa Seck, le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), Abdoul Mbaye était également à Rebeuss. Une visite de courtoisie, de solidarité, d’encouragement et de soutien au maire de Dakar », explique la direction exécutive de l’ACT.

« Le Président a admiré toute la sérénité affichée par le maire de Dakar face à cette épreuve », ajoute le communiqué. Ainsi les partisans de l’ancien Premier ministre n’ont pas manqué de considérer la démarche de leur leader comme un acte de haute portée humanitaire » qui découle de « sa vision et de sa clairvoyance. »