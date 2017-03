Réalisation ODD, couverture sanitaire universelle (CSU) et de l’Agenda 2063 de l'Union Africaine : Les Directeurs régionaux réaffirment leur engagement

La 9ème Réunion des Directeurs Régionaux membres du Mécanisme Harmonisation pour la Santé en Afrique (HHA) a pris fin ce vendredi 31 mars à Dakar. La rencontre a regroupé, du 28 au 31 mars 2017 au Radisson Blu à Dakar, les Représentants des institutions membres suivantes : OMS, BAD, GAVI, Fonds mondial, France, JICA, ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, ONUFEMMES, ONUSIDA, et USAID.



Parmi les principaux points à l’ordre du jour figuraient la définition de la voie à suivre par HHA dans le cadre de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) et de l’agenda de la couverture sanitaire universelle (CSU) et la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de la stratégie pour la santé en Afrique et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Présidant la cérémonie d’ouverture, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal, Pr Awa Marie COLL SECK, a remercié HHA pour sa contribution significative à la réalisation des OMD. Elle a ensuite plaidé pour un appui plus conséquent de HHA à la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale et à la promotion de la santé des adolescents afin que l’Afrique puisse profiter pleinement du dividende démographique. Elle a également exhorté les institutions membres à poursuivre les efforts de lutte contre le sida car malgré les importants résultats obtenus les acquis sont encore fragiles. Pour le Pr Awa Marie COLL SECK, la préparation et la riposte contre les épidémies demeurent une priorité pour les pays qui ont subi un lourd choc économique et humanitaire avec l’épidémie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest.

Dans son allocution, la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique a remercié le Ministre de la Santé et de l’Action sociale pour avoir décliné les attentes des pays par rapport à HHA. Selon le Dr Matshidiso MOETI, le Mécanisme sur l’Harmonisation pour la Santé en Afrique doit s’aligner aux priorités nationales, conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Elle a insisté sur la synergie, l’efficacité et la redevabilité qui doivent guider l’appui apporté aux pays. La Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique a aussi remercié l’UNFPA et les autres institutions membres de HHA pour leur participation à la réunion de Dakar et leur soutien à la mise en œuvre des politiques et plans nationaux de santé, notamment le renforcement de systèmes nationaux de santé.

Le Directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre avait auparavant souhaité la bienvenue aux Représentants des institutions membres de HHA et souligné l’importance de la réunion. Il a salué l’engagement personnel du Ministre de la Santé et de l’Action sociale en faveur de la santé. Selon Mr Mabigué NGOM, malgré le contexte actuel de rareté des ressources financières, l’Afrique a l’obligation de relever les défis pour accélérer les progrès en matière de santé facteur essentiel pour développement économique et social. La présente réunion de HHA a pour objectif d’identifier des stratégies pertinentes pour aider davantage les pays à aller de l’avant.

Au terme de leurs travaux les institutions membres de HHA ont réaffirmé la nécessité pour le Mécanisme sur l’harmonisation de la santé en Afrique de continuer à jouer un rôle capital pour une meilleure harmonisation de l’appui des partenaires et une maximisation de l'impact des investissements dans le domaine de la santé en Afrique et dans la mise en œuvre des ODD. Plusieurs orientations et décisions visant à renforcer l’appui apporté à la mise en œuvre de la stratégie pour la santé en Afrique et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, ont été adoptées. Une feuille de route a été définie pour la mise en œuvre conjointe des orientations et décisions prises par les Directeurs régionaux.

Au cours de la conférence tenue avant la clôture, Mr Mabigué NGOM, Directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre a indiqué : "cette rencontre peut ouvrir de nouvelles perspectives pour la santé en Afrique. Les partenaires restent disposer à accompagner les pays africains dans la formulation et la mise en œuvre des programmes en matière de santé ».

Pour sa part, la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, le Dr Matshidiso MOETI a mis l’accent sur les actions de plaidoyer que HHA va mettre en œuvre pour aider les pays à réaliser plus d'investissements dans le secteur de la santé. « Nous allons poursuivre notre partenariat avec les pays de la Région africaine pour la mobilisation des ressources au niveau international », a ajouté la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.