Real Madrid : l’énorme coup de gueule de Cristiano Ronaldo

Cette fois, c’est bien la crise. Relégué à huit points du FC Barcelone en championnat, le Real Madrid voulait se relancer en Ligue des Champions. A Wembley, les Merengues étaient attendus par Tottenham pour un choc considéré comme la finale du groupe H (les deux équipes avaient 7 points chacun et 7 unités d’avance sur le Borussia Dortmund). Une occasion rêvée pour les hommes de Zinedine Zidane de montrer qu’ils étaient encore dans le coup. Mais comme à l’aller, les joueurs de Mauricio Pochettino n’ont pas été effrayés à l’idée d’affronter le double champion d’Europe en titre.

Mieux, les Spurs se sont imposés en patron chez eux et ont d’ailleurs validé leur qualification pour les huitièmes de finale. Deuxième de son groupe, la Casa Blanca, qui pourrait donc être l’un des pires adversaires en huitième pour les premiers de poule, est donc au plus mal. Une situation crispante face à laquelle Cristiano Ronaldo est sorti du silence. Interrogé par beIN Sport, le Portugais, grand favori dans la course au Ballon d’Or, est tout d’abord revenu sur son cas personnel. Buteur hier, CR7 traverse l’une des pires disettes de sa carrière (1 but en Liga depuis le début de la saison). Mais face aux caméras, le Lusitanien a eu le don de s’en tirer avec une déclaration pour le moins originale.

Ronaldo tacle le mercato du Real Madrid



« Mes statistiques ne sont pas un problème. Je suis super tranquille. Pour vous, les grandes performances n’ont aucune valeur, seuls les buts vous importent. Vous connaissez mes statistiques. Si vous tapez sur Google ’Cristiano buts’, vous verrez, ils sont tous là. Je ne suis pas préoccupé ». Une mise au point suivie d’un constat sur l’état de forme actuel du Real Madrid. Et s’il concède que son équipe n’est pas au mieux, Ronaldo refuse de parler de crise. « Nous ne pouvons pas toujours être bons. Nous ne sommes pas comme nous le souhaiterions, mais je ne vois pas les choses aussi noires et nous ne jouons pas aussi mal qu’on le dit. Il faut rester confiant. Les gens essaient de chercher des choses... Mais je garde confiance en l’équipe, les choses vont changer », a-t-il déclaré plus tard en zone mixte.

Déçue, la star madrilène a enfin envoyé une petite pique à ses dirigeants. Alors que les Merengues ont d’ores et déjà annoncé publiquement qu’ils ne comptaient pas recruter lors du prochain mercato hivernal, les départs non compensés de James Rodriguez, Pepe et d’Alvaro Morata ont été pointés du doigt par CR7. « Tous les joueurs qui sont partis cet été nous rendaient plus forts. Ce n’est pas une excuse, mais des joueurs comme Pepe, James, Morata... ils nous rendaient meilleurs. Les gars (les jeunes du club, ndlr) sont notre futur, mais ils sont jeunes et le manque d’expérience se ressent ». A bon entendeur...