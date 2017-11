Real Madrid : Ronaldo n’a pas peur du PSG en C1

Malgré son début de saison très poussif, Cristiano Ronaldo (32 ans, 7 matchs et 1 but en Liga cette saison) se veut confiant. Alors que le Paris Saint-Germain impressionne en Ligue des Champions, avec notamment la meilleure attaque (17) et la meilleure défense (0) de la compétition, l’attaquant du Real Madrid assure ne pas être effrayé par le vice-champion de France en titre.

« Je n’ai pas peur du PSG. C’est nous les champions en titre, rappelle le Portugais dans un entretien à paraître ce vendredi dans L’Equipe. Deux années de suite. Il faut respecter cela. Je crois qu’on a montré que quand on devait être prêts, on l’était. »

Ces deux dernières années, le club espagnol a montré qu’il était imprenable sur la scène continentale à partir du printemps. Il faudra se montrer très fort pour empêcher les Merengue de filer vers un triplé...