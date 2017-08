Real Madrid : Cristiano Ronaldo suspendu pour 5 matchs !

¡Aquí tienes la resolución dictada por el Juez de Competición en relación a la ida de la final de la #SuperCopa ! https://t.co/Fyu4tOQJdN pic.twitter.com/IdPgZ6yfcC

— RFEF (@rfef) 14 août 2017



La saison démarre en demi-teinte pour la star portugaise. Auteur d’un superbe but qui a permis aux siens de prendre l’avantage face au Barça hier soir, quelques minutes après l’égalisation de Lionel Messi, le Portugais a été expulsé. La faute à un premier carton jaune pris suite à sa célébration, où il avait ôté son maillot, puis à un deuxième carton écopé après un contact avec Samuel Umtiti, où l’arbitre a vu une simulation du numéro 7 merengue. Pire, il avait ensuite poussé l’arbitre lorsque ce dernier lui a indiqué le chemin des vestiaires.Le Juge de Compétition de la Fédération Espagnole de Football a rapidement pris sa décision, et le joueur portugais sera donc suspendu pour 5 rencontres. Il manquera donc le retour de la Supercoupe au Bernabéu, en raison du carton rouge, et les quatre premières rencontres de Liga, la faute aux quatre matchs de sanction appliqués suite à son vilain geste. On notera que le Real Madrid a tout de même 10 jours pour faire appel de cette décision.Zinedine Zidane va donc devoir composer sans sa star pour les rencontres face au Deportivo La Corogne, Valence, Levante et la Real Sociedad. Un véritable coup dur, puisque même s’il n’est revenu que récemment de vacances, il semblait déjà dans une condition physique optimale. Mais le coach tricolore, qui possède un effectif très fourni en talent, aura de quoi le remplacer.