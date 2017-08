Razzia de Siré Dia chez Idrissa Seck : 4 conseillers de Rewmi atterrissent à l’Apr (Voir Vidéo)

A peine la page des élections législatives tournée, les transhumances et autres débauchages de militants reprennent de plus belle. Siré Dia, Directeur général de La Poste et membre influent du parti présidentiel dans la cité du rail, peut bien se frotter les mains avec l’arrivée de militants d’Idrissa Seck qui ont décidé de se ranger derrière lui pour soutenir le président Macky Sall. Et ce ne sont pas les moindres puisqu’il s’agit des désormais ex-conseillers Awa Niasse, Mame Birame Kane, Seynabou Lô et Mame Barack Lô. Déçus du parti Rew mi, ils se disent confiants après leur entretien avec Siré Dia et ont beaucoup d’espoirs pour leur compagnonnage. Aussi, ils s’engagent à travailler avec lui pour gagner les prochaines échéances électorales de 2019.