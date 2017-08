Raz-de-marée à Santhiaba : Des maisons inondées par les eaux marines

À Santhiaba, dans la capitale du Nord, un raz-de-marée s’est encore produit, occasionnant de nombreux désagréments aux populations. Le mouvement des vagues devient de plus en plus inquiétant et les eaux marines continuent d’inonder certaines maisons et autres concessions de cette partie de la langue de Barbarie.

Ici, les populations continuent de veiller durant toute la nuit pour surveiller scrupuleusement le comportement des vagues.

Très inquiets, les habitants de ce quartier des pêcheurs sont dans le désarroi et ont encore invité les pouvoirs publics à tout mettre en œuvre pour les protéger contre l’avancée de la mer.

Il convient de rappeler que les populations de la capitale du nord attendent impatiemment le démarrage effectif des travaux d’installation des brises lames sur une partie du littoral entre Goxu Mbacc et Guet Ndar. Un programme ambitieux de l’Etat, initié par le président Macky Sall et consistant à aménager le long du littoral une digue de 4 kms, pour un coût global de 4 milliards Cfa.