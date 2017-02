Rassemblement illicite suivi de violence : Verdict pour Toussaint Manga et Cie aujourd’hui

Le Tribunal correctionnel de Dakar doit plancher aujourd’hui sur le verdict des jeunes libéraux Toussaint Manga et Cie accusés de rassemblement illicite ayant causé des violences lors de la condamnation de Karim Wade. Jugé le 9 février dernier, le procureur de la République avait requis à l’encontre des accusés 2 ans de prison dont un an assorti de sursis et une amende d'un million de Fcfa, pour rassemblement illicite ayant causé des violences. Pour le délit de destruction de biens d'autrui, le parquet avait requis 1 an assorti de sursis et une amende de 500 000 Fcfa. Le ministère public lui avait demandé la peine de 6 mois assortie de sursis pour les infractions de violence et voies de fait, avant de requérir la confusion des peines. Verdict aujourd’hui.