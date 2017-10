Rassemblement de soutien à Khalifa Sall : Les khalifistes investissent le boulevard du Général De Gaulle

Unis comme un seul homme, les khalifistes ont pris possession du boulevard Général De Gaulle depuis 16 heures pour une énième manière d'apporter leur soutien au maire de Dakar, Khalifa Sall.

Bamba Fall, Barthélémy Dias, Maitre El Hadj Diouf, Idrissa Diallo, Hélène Tine, Aissatou Fall, Thierno Bocoum, le professeur Malick Ndiaye, entre autres, ont tous dénoncé ce qu'ils appellent forfaiture et mascarade.

Idrissa Diallo, maire de Dalifort, dira "qu'on a affaire avec des dictateurs. Et l'intimidation ne passera pas."

Pour la levée de l'immunité parlementaire du maire de Dakar, les khalifistes dénoncent ce qu'ils qualifient de honte pour la 13 ème législature. Et évoquent une violation des textes juridiques.

Bamba Fall à son tour estime que

"L'Assemblée nationale est devenue un lieu pour la violation des lois".

Toutefois, ces khalifistes comptent ne pas se laisser faire...