Rassemblement contre l’esclavage moderne : Nitt Doff ravit la vedette par un hard discours

Le rappeur Nitt Doff n’est pas si fou. Du podium du grand rassemblement tenu ce vendredi pour condamner la vente d’esclaves en Libye, la star n’a pas mis de gants pour dénoncer le silence coupable des dirigeants africains, qu’il a traité de tous les noms d’oiseaux. Mieux, il accuse sous les applaudissements de la foule qui l’écoutaient religieusement : « C’est l’Union européenne qui a donné beaucoup d’argent aux autorités libyennes pour leur demander de bloquer les Africains ». Il n’a pas non plus épargné les Chinois établis au Sénégal dans son réquisitoire salé.

De l’avis du rappeur, les médiats doivent diffuser des éléments qui valorisent des métiers comme la mécanique au lieu de privilégier des séries où on l’on montre des images salaces. En un mot comme en mille, selon Nitt Doff, la principale cause de l’émigration clandestine, c’est la corruption des hommes politiques.